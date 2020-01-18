الترجي يرفض اقتراح العين بشأن مزيان

المصدر: (تونس - صالح قادري)

بدأ مسؤولو نادي الترجي التونسي في البحث عن البديل للاعب أنيس البدري الراحل إلى اتحاد جدة السعودي، ودخلت إدارة النادي في مفاوضات رسمية مع نادي العين الإماراتي لانتداب الجزائري عبدالرحمان مزيان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وقد اقترح الفريق الإماراتي على الفريق التونسي انتداب مزيان على سبيل الإعارة، وهو ما رفضه رئيس الترجي حمدي المدب، لتبقى المفاوضات متواصلة بين الفريقين سعياً إلى حل يرضي الطرفين.

وبالتوازي مع محاولة التعاقد مع لاعب نادي العين مزيان فإن اللاعب الثاني الذي يسعى الترجي التونسي إلى انتدابه هو المهاجم عبدالنور بلوسيني لاعب اتحاد بلعباس الجزائري، وحسب مصدر مقرب من الترجي أن الجزائري بلحوسيني قد حل بتونس لإجراء اختبار طبي.