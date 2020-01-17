المهيري يلتقي وفد البارالمبية السعودية

المصدر: (العين - البيان الرياضي)

التقى ذيبان سالم المهيري الأمين العام باللجنة البارالمبية الإماراتية، وفد اللجنة البارالمبية السعودية، برئاسة حماد العتيبي، وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهم بنادي العين لأصحاب الهمم، للاطلاع على تجهيزات فريق الرماية الإماراتي، وطرح سبل التعاون المشترك بين اللجنتين خلال الفترة المقبلة، لإدخال مسابقة الرماية، وإعداد فريق للجنة البارالمبية السعودية، وحظي اللقاء بحضور البطل البارالمبي عبد الله سلطان العرياني مسؤول فريق الرماية، حيث شرح آلية تأسيس الفريق، وتجهيزات الأسلحة، والأمور الفنية، وتناقشوا حول سبل التعاون المشترك، وإعداد معسكر لنقل خبرات فرسان الإرادة أبناء الإمارات.