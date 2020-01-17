إشادة بدعم شباب الأهلي للطواف النسائي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشادت نوره الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والمتابعة باتحاد الدراجات مديرة طواف دبي النسائي الدولي بالدعم اللوجيستي الذي قدمه نادي شباب الأهلي لطواف دبي النسائي الدولي الأول الذي ينظمه اتحاد الدراجات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في الفترة من 17 إلى 20 فبراير القادم والذي سيشارك فيه 14 فريقاً من مختلف دول العالم إلى جانب فريق منتخب الإمارات المدعم ببعض اللاعبات المحترفات وقدمت الجسمي الشكر لنادي شباب الأهلي نيابة عن مجلس إدارة اتحاد الدراجات لهذه المبادرة الطيبة التي تؤكد على الدور الوطني الذي يقوم به النادي وحرصه على دعم الأنشطة الرياضية.

وتواصل اللجنة المنظمة للطواف بقيادة نوره الجسمي استعداداتها المكثفة لإنهاء كافة الترتيبات الفنية والتنظيمية مبكراً.