كأس اختراق الضاحية في خورفكان اليوم

المصدر: (خورفكان – البيان الرياضي)

تنطلق اليوم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لاختراق الضاحية، وذلك بكورنيش خورفكان، وكانت اللجنة المنظمة للبطولة عقدت مؤتمراً صحافياً مساء أمس، بحضور صالح محمد الأمين العام لاتحاد الإمارات لألعاب القوى، وراشد سلطان الكتبي أمين السر المساعد بالاتحاد، وسلطان العبيدلي عضو مجلس إدارة نادي خورفكان ومشرف عام الألعاب الفردية، بجانب جمال شبراوي المشرف الفني للألعاب الفردية والجماعية بالنادي.

واستهل الأمين العام للاتحاد حديثه بإلقاء الضوء على البطولة الغالية التي تحتضنها مدينة خورفكان بمشاركة 800 لاعب يمثلون 22 نادياً، تحت إدارة ورعاية نادي خورفكان الرياضي في أول انطلاقة لها خارج إمارتي أبوظبي ودبي.