الأهلي المصري يتعاقد مع بادغي ورحيل أزارو

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

أنهى النادي الأهلي المصري إجراءات التعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادغي، قادماً من فريق رابيد فيينا،وانضم المهاجم السنغالي صاحب الـ (22 عاماً)، إلى صفوف الأهلي لأربعة مواسم ونصف مقبلة، مقابل 2 مليون يورو، تسدد على أقساط لمدة عام ونصف، ومن المنتظر وصوله خلال الأيام القليلة المقبلة للانضمام إلى تدريبات الفريق.

وكان المهاجم المغربي وليد أزارو هو ضحية إتمام صفقة بادغي، حيث قرر السويسري رينييه فايلر، المدير الفني للفريق الاستغناء عن أزارو، ورأى فايلر أن هناك أزمات قد تنشب بسبب عدم مشاركة أزارو، وأن الأفضل الاستغناء عن خدماته.