اختتام دولية الكويت للرماية

المصدر: (الكويت - أحمد عبد اللطيف)

يسدل الستار اليوم على منافسات بطولة أمير الكويت الدولية الكبرى للرماية، في نسختها التاسعة، التي أقيمت على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي، حيث توزع الذهبيتان الأخيرتان، وستكونان ضمن منافسات مسابقة السبورتينغ (الصيد التشبيهي)، لإصابة 100 طبق، والتي تستكمل جولاتها اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً.

وحافظت صربيا على تصدرها لجدول ترتيب ميداليات البطولة، بتحقيق المركز الأول للجدول، وفي جعبتها ذهبيتان وفضية وبرونزية، وتلتها التشيك (ذهبيتان) وإيطاليا (ذهبية و3 فضيات وبرونزية)، وكازاخستان (ذهبية وفضيتان و3 برونزيات)، والكويت (ذهبية وفضية وبرونزيتان) والإمارات واليونان (ذهبية)، وبلغاريا وباكستان (فضية)، وأرمينيا وليتوانيا (برونزية).