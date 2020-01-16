5 مهام تنتظر سيتيين في برشلونة

المصدر: مدريد - أ ف ب

كُلِّف كيكي سيتيين لقيادة نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم على ثلاث جبهات هذا الموسم بعد تعيينه خلفاً للمتعثر إرنستو فالفيردي.

وسيتعين على سيتيين أولاً إعادة التوازن لخط الدفاع، حيث تلقى برشلونة حتى الآن 23 هدفاً في الدوري، أي نحو ضعف ما تلقاه وصيفه بفارق الأهداف ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الثالث، ولم تتعلق مشكلته بالأخطاء الفردية بقدر ضعف إيقاعه في مواجهة الهجمات المرتدة.

وتأتي ثاني مهام المدرب استخراج الأفضل من غريزمان - بعد انضمامه مقابل 120 مليون يورو (135 مليون دولار أمريكي) من أتلتيكو مدريد الصيف الماضي، كانت التوقعات مرتفعة حيال قدوم المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان، لكن بطل العالم لم يظهر سوى لمحات من أفضل مستوياته مع فريقه الجديد، وبشكل خاص لأنه لم يحصل بعد على فرصة اللعب في مركزه المفضل.

ثالث المهام للمدرب الإسباني هي طرد أشباح روما وليفربول والتي لم يتعاف منها فريق فالفيردي بعد كابوس الخروج في آخر موسمين من دوري أبطال أوروبا أمام الفريقين الإيطالي والإنجليزي.

كما تأتي من أهم مهام المدرب إطلاق العنان لأسلوب هجومي لـ«بلاوغرانا» يشبع رغبات الجماهير، والتي لم تكن راضية عن أسلوب لعب فالفيردي المتحجر.

أما آخر المهام وأصعبها، فهو منح الشبان الفرصة لتجديد دماء الفريق بشكل إيجابي، ويملك سيتيين سمعة منح الشبان الفرصة، وسيجتمع مجدداً مع جونيور فيربو القادم إلى برشلونة بعد تألقه تحت إشراف سيتيين في ريال بيتيس.

لكن الظهير فيربو عانى لنيل فرصته مع فالفيردي الذي بدا متردداً في منح خريجي أكاديمية «لا ماسيّا» وقتاً وافراً مع الفريق الأول.