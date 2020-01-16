شباب الأهلي يرحب بالترايثلون

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

رحب نادي شباب الأهلي بالانضمام إلى أسرة جمعية الترايثلون، ليكون في مقدمة أندية دبي التي تشهر اللعبة ضمن أنشطتها، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي بالممزر، بحضور ماجد سلطان بن سليمان وماجد مصطفى عضوي مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، وخالد درويش مدير الصالات الرياضية، ومحمد فكري محمود السكرتير الفني لقطاع الألعاب الرياضية، ووفد جمعية الترايثلون الذي ضم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الترايثلون وأعضاء مجلس الإدارة أسماء الجناحي وأحمد الشامسي والسكرتير الفني الحسن عقيلي.

وتم خلال اللقاء تقديم نبذة عن الترايثلون متضمنة فنيات اللعبة والتدريب ومتطلبات إعداد اللاعبين وتطويرهم.