عرض «المحترفين» يختتم في الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - البيان الرياضي)

اختتمت أمس فعاليات العرض المتنقل لرابطة المحترفين الإماراتية في مدرسة جيمس وينشستر في إمارة الفجيرة، والذي استمر يومين بمشاركة خمسة من لاعبي الفريق الأول بنادي الفجيرة وهم: فهد سبيل، عبدالله سالم ناصر، وليد محمد، جوناثان بنيتيس وأيمن أسوو.

شارك في فعاليات العرض المتنقل، والتي تشمل فعاليات تعليمية وتحديات كروية، 1200 طالب وطالبة تعلموا الكثير عن نادي مدينتهم الفجيرة، واختبروا مهاراتهم الكروية في سبعة تحديات مختلفة احتوت عليها «أرينا رابطة المحترفين»، وتشمل تحدي قوة التسديد وتحدي دقة التمرير، كما قدمت الرابطة بالتعاون مع نادي الفجيرة دعوات للطلاب لحضور مباريات النادي في دوري الخليج العربي.