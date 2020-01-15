شاهد.. محمد بن راشد يساعد مواطنة أصيبت في سباق دراجات

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، المساعدة للمتسابقة المواطنة عنان العامري من فريق الوثبة التي سقطت وتعرضت لإصابة بسيطة أثناء مشاركتها في منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية للمواطنات الهواة الذي أقيم اليوم الأربعاء.

وبفضل مساعدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تكمنت عنان العامري، من إكمال السباق وصولا لخط النهاية.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السباق الذي اقيم في منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية لمسافة 50 كلم.