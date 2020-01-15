توقيع عقد استضافة أبوظبي للسوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

المصدر: وام

استضافت القاهرة اليوم " الأربعاء " مؤتمر توقيع عقد " السوبر المصري " الذي سيقام يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد في أبوظبي ويجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

حضر المؤتمر سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، ومحمد فضل عضو اللجنة المحلية المصرية المنظمة للسوبر المصري، وممثلو الناديين، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وعبر الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي خلال المؤتمر عن سعادته باستضافة أقوى كلاسيكو عربي وأفريقي يجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على أرض زايد الخير، مبينا أن أبوظبي اعتادت على استضافة كبريات الفعاليات الرياضية العالمية.

وقال العواني : " نعد بتنظيم مبهر لهذا الحدث الذي سيستقطب جماهير كرة القدم، في أحد أجمل الملاعب الإماراتية والذي يحمل اسما غاليا على جميع القلوب، علما بأننا قد بدأنا فعليا بالتحضير لاستضافة هذا الحدث الكبير، من خلال تشكيل اللجنة المحلية الإماراتية المنظمة".

وأضاف : " سعداء باستضافة الكلاسيكو الأشهر في الوطن العربي للمرة الرابعة الذي تنتظره الجماهير الإماراتية وكافة محبي الفريقين، معربا عن فخره باحتضان هذا الحدث التاريخي الذي يجسد عمق العلاقات المصرية الإماراتية وأواصر التعاون والشراكة المصيرية حكومة وشعبا"