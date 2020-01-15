شاهد .. أجمل تصديات حراس المرمي في الكونفدرالية الأفريقية

المصدر:
  • دبي – عماد الدين إبراهيم
التاريخ:

نشر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" في حسابه على تويتر اليوم مجوعة لأجمل تصديات حراس المرمي والتي حرمت نجوم القارة السمراء من التسجيل ، بالرغم من صعوبة التصدي فكان تعليق الكاف اليوم على أجمل تصدي في منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقي :"أفضل الحُراس من يجعلون التصديات الصعبة تبدو غاية في السهولة.. تمركز مميز جعل من هذا التصدي هو الأجمل هذا الأسبوع في منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقي"

 

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  • الكونفدرالية الإفريقية
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