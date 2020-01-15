شاهد .. أجمل تصديات حراس المرمي في الكونفدرالية الأفريقية

نشر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" في حسابه على تويتر اليوم مجوعة لأجمل تصديات حراس المرمي والتي حرمت نجوم القارة السمراء من التسجيل ، بالرغم من صعوبة التصدي فكان تعليق الكاف اليوم على أجمل تصدي في منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقي :"أفضل الحُراس من يجعلون التصديات الصعبة تبدو غاية في السهولة.. تمركز مميز جعل من هذا التصدي هو الأجمل هذا الأسبوع في منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقي"
شاهد .. أجمل تصديات حراس المرمي في الكونفدرالية الأفريقيةhttps://t.co/icRb1YcnC5#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/WQ0nlMID2p— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 15, 2020