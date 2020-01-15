الحمرية ينظم بطولة شطرنج

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

نظم نادي الحمرية الثقافي الرياضي بطولة الحمرية الأولى للشطرنج السريع، وذلك بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة من أندية الحمرية ونادي البطائح ونادي الذيد ونادي اتحاد كلباء ونادي المدام الثقافي الرياضي ولاعبي نادي الشارقة للشطرنج. وحاز اللاعب أحمد محمد شوين المركز الأول، وجاء ثانياً اللاعب سالم سلطان شوين، وثالثاً اللاعب محمد سلطان شوين، وجاءت اللاعبة سارة سعيد الطنيجي خامسة، واللاعبة موزة محمد الكتبي سادسة، وجميعهم من نادي الذيد الثقافي الرياضي.