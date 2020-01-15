كونتي يكسب الدعوى ضد تشيلسي

المصدر: (لندن - وكالات)

كسب أنطونيو كونتي المدير الفني الحالي لإنتر ميلان الإيطالي، الدعوى القضائية ضد فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي، وذلك بسبب إقالته تعسفياً، بعد أن قاد الفريق لموسمين بين 2016 و2018.

وقضت المحكمة لصالح كونتي، على أن يدفع له تشيلسي تعويضاً أساسياً قدره 1524 جنيهاً إسترلينياً، بالإضافة إلى مبلغ تعويضي بقيمة 83.682 جنيه، أي عليه دفع 85.206 إسترليني. ووفقاً للتقارير المالية الأخيرة، فإن إقالة كونتي من تشيلسي، كلفت خزانة الفريق 26.6 مليون إسترليني له ولطاقمه الفني.

وقرر تشيلسي إقالة كونتي والتعاقد مع ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الحالي صيف 2018، لكنه لم يستمر سوى موسم واحد، قبل العودة إلى إيطاليا للإشراف على «السيدة العجوز».