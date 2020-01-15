حمدة القبيسي تشارك في سباقات ياس

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تشهد الجولة الثانية من سلسلة سباقات ياس، منافسات خمس بطولات مشوقة لرياضة السيارات، تقام في 17 و18 يناير الجاري، وتتضمن القائمة الحماسية للسباقات في حلبة مرسى ياس، منافسات كل من بطولة تي آر دي 86، وبطولة فورمولا 4 الإمارات.

وتتضمن قائمة البطولات التي تشهدها الجولة الثانية من سلسلة سباقات ياس، كلاً من كأس راديكال الخليج، وكأس تي آر دي 86، وبطولة فورمولا 3 آسيا، وبطولة تايم أتاك الإمارات، بالإضافة إلى بطولة فورمولا 4 الإمارات، والتي تشهد حضور السائقة الإماراتية حمدة القبيسي، بعد ظهورها العالمي خلال السابقات التي أقيمت على هامش سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي.