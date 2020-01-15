فريق القرن.. بلاغ ضد محادثة مزوّرة

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

أعلن المستشار القانوني للنادي الأهلي المصري «فريق القرن»، أنه تقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة، بسبب المحادثة المزورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجمع بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وحمادة صدقي المدير الفني السابق للهلال السوداني، والحالي لفريق سموحة. المحادثة ، تدعي حواراً بين عبد الحفيظ وصدقي على تطبيق «واتس أب»، تشير إلى تحريض عبد الحفيظ ، لصدقي ضد الهلال والاتفاق على ترك الفريق، وذلك مقابل تعيينه مديراً لقطاع الناشئين بالأهلي، مع زج اسم الخطيب رئيس النادي في المحادثة.