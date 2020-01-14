المواجهة 127 بين الترجي والنجم

المصدر: (تونس - صالح قادري)

يحتضن ملعب رادس بتونس العاصمة ابتداء من الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات المباراة المؤجلة لحساب الجولة السابعة ذهاباً من بطولة الدوري بين الترجي التونسي وضيفه النجم الساحلي، وهي المواجهة رقم 127 بين الفريقين منذ موسم 1955- 1956. وخلال المواجهات السابقة تفوق الترجي التونسي في 46 مناسبة، وفاز النجم الساحلي في 38 مقابلة، وانتهت 42 مباراة بالتعادل.

وقد سجل الترجي 129 هدفاً خلال الـ 126 مباراة، في حين سجل النجم 121 هدفاً. وتجدر الإشارة إلى أن المواجهات الأخيرة بين الفريقين كانت في مجملها للترجي التونسي، الذي فاز مرتين وتعادل في خمس مرات .