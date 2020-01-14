السماحي يشيد بفكرة بطولة كلباء للسباحة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أشاد سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة، بفكرة تنظيم بطولة كلباء الأولى لسباحة المياه المفتوحة، والتي تقام على شاطئ كلباء يوم الجمعة المقبل، معرباً عن سعادته بتنظيم هذه البطولة، ومثل هذه الأفكار البناءة التي تعتبر نموذجاً رائعاً للسياحة الرياضية والتعريف بشواطئ الإمارات الجذابة ومدى التطور في تنظيم البطولات، وقال السماحي: ندعم كل هذه الأفكار البناءة ، والتي تشجع على السياحة الرياضية، ومبادرة مدينة كلباء فرصة مثالية لنشر اللعبة في الساحل الشرقي، وأوضح السماحي أن الاتحاد سينظم بطولة البراعم يوم السبت المقبل في مجمع حمدان الرياضي.