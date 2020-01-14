أغويرو.. اسم من ذهب في «البريميرليغ»

المصدر: (لندن - وكالات)

حكاية عشق النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي للشباك أوصلته إلى سجل تاريخ الدوري الإنجليزي ، بعد أن سجل اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ «البريميرليغ» كأفضل هداف غير بريطاني برصيد 177 هدفاً، بعد أن حطم رقم الفرنسي تيري هنري، الذي أحرز 175 هدفاً ، وبات أيضاً اللاعب الأكثر تسجيلاً للثلاثيات بواقع «12 هاتريك»، متفوقاً على آلان شيرار.

وأحرز أغويرو ثلاثة أهداف «هاتريك» للسيتي في مرمى مضيفه أستون فيلا (6-1)، في المباراة التي جرت بينهما أول من أمس ضمن الجولة 22 .

ودخل أغويرو نادي أفضل 5 هدافين أيضاً الذي يتصدره الدولي الإنجليزي السابق آلان شيرار برصيد 260 هدفاً، ويليه ، واين روني برصيد 208 أهداف، وأندي كول 187 هدفاً، وفرانك لامبارد برصيد 177 هدفاً أيضاً.