الكاردينال وصدقي.. اتهامات متبادلة

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

وصف أشرف سيد أحمد الكاردينال رئيس نادي الهلال السوداني الطريقة التي غادر بها المدير الفني للفريق حمادة صدقي السودان بـ(الهروب)، وكان المدرب قد غادر عقب مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي، وفوجئ الوسط الرياضي السوداني بإعلان نادي سموحة المصري اتفاقه مع حمادة صدقي مدربا للفريق. وأكد الكاردينال أن ناديه تقدم بشكوى ضد المدرب المصري لـ (فيفا)، مضيفا أن هناك شرطا جزائيا واجب السداد، بجانب الطريقة التي غادر بها حمادة صدقي.

فيما رفض حمادة صدقي المدير الفني الجديد لسموحة، ما ذكره رئيس الهلال وقال: لم أهرب وسأرد على الاتهامات بالشكل اللائق، مشيراً إلى أنه تحدث مع رئيس الهلال ليشتكي له من بعض الأمور التي لا ترضيه داخل الفريق، وأبلغه بالرحيل بسبب عدم وجود حلول جذرية.