«أبيض اليد» إلى الكويت

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

تغادر البلاد اليوم بعثة منتخبنا الوطني للرجال لكرة اليد إلى الكويت لخوض منافسات البطولة الآسيوية التاسعة عشرة للرجال لكرة اليد، التي تنطلق الخميس المقبل وتستمر حتى 27 الجاري، والمؤهلة إلى بطولة العالم في مصر 2021، ويستهل منتخبنا مشواره القاري في مجموعته الرابعة بلقاء منتخب هونغ كونغ بعد غدٍ، ثم يواجه الكويت والعراق، ويرأس البعثة محمد عبد الله شريف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، وتضم كلاً من فرانشيسكو خافيير أنزانزا المدير الفني، وخالد أحمد البلوشي مساعد المدرب وعلي المرزوقي المدير الإداري، و18 لاعباً .