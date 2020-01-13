موضة "تسريحات الشعر" من ملاعب كرة القدم إلى ميادين الإبل

المصدر: دبي ــ البيان

موضة "تسريحات الشعر" اقتحمت ملاعب كرة القدم منذ عقود من الزمن واشتهر بها العديد من اللاعبين، فمن منا لا يذكر ويعرف اللاعب المميز البرازيلي رونالدينيو، الذي اشتهر بربط شعره المجعد ليبتكر "تقليعه" في ذلك الحين قلده فيها الكثيرون من جماهيره، كما في عصرنا الحالي حيث يشتهر البرتغالي كريستيانو رونالدو بقصات شعرهُ التي تجد رواجاً كبيراً في المجتمعات الغربية والعربية.

عالم موضة "تسريحات الشعر" يبدو بأنه انتقل من الملاعب إلى ميادين الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة والمقام حالياً في الصياهد الجنوبية، حيث التقطت عدسات الكاميرات "تقليعات" للإبل لزيادة جمالها، خاصة وهي تشارك في مسابقة تعنى بالجمال، وتهتم بلفت انتباه المهتمين في الإبل، من أجل الفوز بالجائزة الأضخم على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

تسريحة على شكل رقم 8 باللغة العربية لـ "وبر ناقة" في أعلى رقبتها لفتت انتباه حضور المهرجان، لتضع علامات تعجب من قبل الجمهور الذي يرى بأنه ابتكار جيد يضيف جمالا على الناقة، وأيضاً إخفاء بعض مواطن العيوب فيها.

ومن المعروف بأن ملاك الإبل يقومون قبل دخول الناقة للميدان بالعناية بالناقة عبر تنظيفها وغسلها ثم وضع “مثبت الشعر” لأجل تثبيت وتجميل "وبرها"، لتظهر أمام الجمهور ولجان التحكيم بأجمل حُلة، كما من الواضح بأن "تسريحات الشعر" تدخل ضمن قائمة العناية بالناقة خلال النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، لتكون موضة جديدة قد تشهد حضور أكبر في المواسم المقبلة.