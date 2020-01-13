فيديو .. على طريقة والده نجل ميسي يسجل أول أهدافه

المصدر: البيان الإلكتروني

على طريقة والده سجل تياغو، نجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول هدف له خلال مباراة ودية في أكاديمية "لاماسي" مبرزا شيئا من قدرات والده، بعد أن وضع الكرة في الشباك بطريقة جميلة إثر انفراده بالحارس.

وتداول على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يوثق هذا الحدث للاعب الصغير نجل قائد برشلونة، البالغ 7 سنوات.

ويظهر المقطع تياغو يركض بالكرة ويضعها في الشباك بطريقة سريعة ومتقنة، ليسجل الهدف بالقدم اليمنى، على نقيض والده الذي يلعب بالقدم اليسرى.