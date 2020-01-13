ديوكوفيتش عقدة نادال

المصدر: (سيدني - وكالات)

بمجموعتين متتاليتين فاز نوفاك ديوكوفيتش على منافسه البارز رفائيل نادال أمس ليقود منتخب بلاده صربيا للفوز بالنسخة الأولى لكأس اتحاد محترفي التنس.

وفاز ديوكويتش 6-2 و7-6 ليعزز تفوقه على منافسه الإسباني على الملاعب الصلبة التي لم يحقق عليها نادال الفوز على النجم الصربي منذ 2013. وبعد تعادل المنتخبين 1-1 في مباريات الفردي نجحت صربيا في الفوز باللقب بعد الفوز بمباراة الزوجي .

وقال ديوكوفيتش للصحافيين «شهدت المباراة بعض التفاعلات الجيدة.. بدأت المباراة بطريقة مثالية وسار كل شيء على ما يرام». وكسر ديوكوفيتش إرسال نادال في الشوط الأول في أجواء تشبه أجواء مباراة لكرة القدم في بلغراد، حيث نالت الضوضاء من نادال.