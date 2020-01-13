العداء الكيني رونيكس كيبروتو يسجل زمناً قياسياً عالمياً

المصدر: (فالنسيا - وكالات)

سجّل العداء الكيني رونيكس كيبروتو أمس زمناً قياسياً عالمياً جديداً في سباق عشرة كيلومترات (10 آلاف متر) على الطرق، والذي أقيم في مدينة فالنسيا الإسبانية.

وسجل كيبروتو (20 عاماً) الحائز على برونزية بطولة العالم في السباق، 26 دقيقة و24 ثانية أمس، متفوقاً بفارق 14 ثانية على الزمن القياسي العالمي السابق المسجل باسم جوشوا تشيبتيجي. وكان تشيبتيجي قد سجل الزمن القياسي في أول ديسمبر الماضي في المدينة الإسبانية نفسها.

وجاء الكيني الآخر برنارد كيميلي في المركز الثاني بزمن 27 دقيقة و12 ثانية، كما توجت الكينية شيلا تشيبكيروي بسباق السيدات. وجرى الإعلان في البداية أن تشيبكيروي سجلت 29 دقيقة و42، وهو ما يتفوق على الزمن القياسي العالمي بفارق ثانية واحدة، لكن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أعلن بعدها أن الزمن الذي سجلته بالفعل هو 29 دقيقة و46 ثانية.