المصدر: (نيويورك - وكالات)

أصبح جيمس هاردن اللاعب رقم 45 في تاريخ دوري السلة الأمريكي الذي يسجل 20 ألف نقطة بعدما قاد هيوستون روكتس لفوز ساحق 139-109 على مينيسوتا تيمبرولفز أول من أمس.

وسجل هاردن رمية ثلاثية قبل ست دقائق و30 ثانية على نهاية النصف الأول ليصل إلى هذا الرقم المذهل، بينما أنهى المباراة بعدما أحرز 32 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة ومرر ثماني كرات حاسمة.

وفقد هاردن الكرة 11 مرة، كلها في النصف الأول، لكن هذا لم يؤثر على انتصار روكتس بفارق كبير من النقاط. وفاز هيوستون 21 مرة في آخر 25 مواجهة أمام تيمبرولفز منها الفوز في 13 مباراة متتالية على أرضه.

وحقق روكتس الانتصار رغم غياب كلينت كابيلا بسبب الإصابة وخروج العملاق بي.جيه تاكر في الربع الأول.