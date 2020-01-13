«الفار».. خطوة نحو الملاعب المصرية

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم، أولى مراحل التدريب على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، في الملاعب المصرية، حيث تقام التجارب الفنية على مدار يومين، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي، يخضع بعدها الحكام لمحاضرات نظرية حول كيفية تشغيل التقنية، وتستغرق هذه المرحلة أسبوعاً، يتم بعدها تقسيم الحكام إلى 18 مجموعة، تضم كل منها 3 حكام، لبدء التدريب العملي الذي يمتد إلى 28 يوماً.

وأكد محمد فضل، عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة، والمكلف بالإشراف على المشروع، أن البرنامج الزمني الذي تم وضعه يكفل تطبيق التقنية بداية من الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، فيما ينتظر الاتحاد وصول الموافقة الرسمية من وزارة الشباب والرياضة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيقوم الاتحاد بإرسال خطابات إلى أندية الدوري الممتاز، للاستماع إلى مقترحاتهم في هذا الشأن وتنفيذ أي مقترح يساهم في نجاح المشروع.