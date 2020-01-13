سوالف.. «السيدة العجوز» يرفض التخلي عن حلم دوناروما

المصدر: (روما - وكالات)

هو حلم لن نتخلى عنه، هكذا كانت ترد إدارة يوفنتوس على أسئلة الصحافة المتعلقة بالإيطالي الدولي جانلويجي دوناروما حارس مرمى نادي ميلان الذي من المحتمل أن يخلف الأسطورة جي جي بوفون في صفوف «السيدة العجوز»، حيث يبدو أن إدارة يوفنتوس مصرة على التعاقد مع الإيطالي الدولي جانلويجي دوناروما حارس مرمى نادي ميلان ليخلف الأسطورة جانلويجي بوفون في المرمى.وبحسب مصادر فإن إدارة «اليوفي»، مستعدة لتقديم عقد مدته خمس سنوات وراتب سنوي قدره 9 ملايين يورو لدوناروما.