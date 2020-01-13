ليفربول.. موسم تحطيم الأرقام القياسية

المصدر: (لندن - وكالات)

حطم ليفربول عدة أرقام قياسية في تاريخ الدوري الإنجليزي عقب فوزه على مضيفه توتنهام (1-0) أول من أمس، ووصل ليفربول إلى 61 نقطة ، محطماً رقم مانشستر سيتي الذي وصل إلى 59 نقطة بعد 21 مباراة.ووصل ليفربول إلى 38 مباراة على التوالي بلا خسارة كما حصد 104 نقاط في آخر 38 مباراة بالدوري. وحقق الفريق أفضل سلسلة تهديفية له، إذا هز شباك منافسيه في 21 مباراة على التوالي منذ بداية الموسم، في سجل غير مسبوق في الكرة الإنجليزية منذ إنجاز «الريدز» نفسه في الموسم (1933 ـ 1934) برصيد 21 مباراة أيضاً.