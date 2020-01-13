الهزائم تفتح شهية مدرب بريمن

المصدر: (برلين - وكالات)

صرح فلوريان كوفلت، المدير الفني لنادي فيردر بريمن، بأن الهزائم التي تعرض لها ناديه خلال الفترة الماضية في الدوري الألماني جعلته يهمل في نظامه الغذائي.

وأضاف: «عندما أعاني ضغطاً عصبياً، آكل في تلك الأثناء كثيراً، ولا أعير اهتماماً جيداً لنظامي الغذائي». في الوقت نفسه، قال كوفلت إن غياب النجاح عن ناديه حالياً لا يسبب له مشكلات في النوم، وقال «أنا محظوظ جداً في هذا، إذ إنني أستطيع أن أنام في أي وقت وفي كل مكان».

تجدر الإشارة إلى أن الدور الأول من الدوري الألماني انتهى باحتلال بريمن المركز السابع عشر.