20 دقيقة زمن إضافي في مباراة للترجي التونسي بدوري الأبطال

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مباراة الترجي التونسي ومضيفه فيتا كلوب الكونغولي، التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، إضافة حكم اللقاء 20 دقيقة كوقت بدل ضائع.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، والنتيجة تشير لتقدم الفريق التونسي بهدف دون رد، قرر الحكم إيقاف المواجهة، بعدما قامت جماهير فيتا كلوب بقذف الحجارة والقارورات على مقاعد بدلاء الترجي.

وبعدما هدأت الأمور، استأنف اللعب، ليضيف الحكم 20 دقيقة كوقت بدل ضائع، في قرار نادر في ملاعب كرة القدم.

ونجح الترجي في إضافة الهدف الثاني خلال الوقت الضائع، ليفوز بهدفين دون رد.

وعزز الترجي بهذا الفوز، موقعه في صدارة المجموعة الرابعة، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، بينما واصل فيتا كلوب تذيل ترتيب المجموعة، بنقطة يتيمة.