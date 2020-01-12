فيتسل.. قناع الوجه مستمر

المصدر: (برلين - وكالات)

أعلن أكسل فيتسل، لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني ، والمصاب بكسر في أنفه، أنه سيضطر إلى مواصلة اللعب بقناع الوجه لمدة نحو شهر.

وقال اللاعب البلجيكي: «هدفي هو أن ألعب مباراة دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان منتصف فبراير المقبل من دون القناع، لكن الكلمة الفصل للطبيب، وعندما يقول إنني يتعين علي أن أرتدي القناع لمدة أسبوع آخر، سأفعل». يشار إلى أن مباراة الذهاب في ثمن نهائي دوري الأبطال بين دورتموند وباريس ستقام في العاصمة الفرنسية باريس يوم الثامن عشر من فبراير المقبل.

كانت إصابة الوجه حدثت لفيتسل، في ديسمبر الماضي في منزله . وأضاف لاعب الوسط موضحاً: «كنت في المنزل عندما سقطت من فوق السلم وكُسِرَتْ أنفي، وقد خضعت لعملية جراحية في الليل».