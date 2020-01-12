أكبر لاعب كرة يمدد عقده لموسم إضافي

المصدر: (طوكيو - وكالات)

مدد الدولي الياباني السابق، كازويوشي ميورا، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ53 الشهر المقبل، عقده مع ناديه الحالي يوكوهاما، الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى الياباني لكرة القدم.

وبدأ ميورا مسيرته الاحترافية في عام 1989، ويعتبر أقدم لاعب كرة قدم محترف. ووقع ميورا، عقداً جديداً سيدافع بموجبه عن ألوان يوكوهوما، حتى نهاية الموسم المقبل. وسيشارك ميورا بذلك، للمرة الأولى منذ العام 2007، في مباريات دوري الدرجة الأولى الياباني، التي سيخوضها يوكوهوما، انطلاقاً من الموسم المقبل.

وبات ميورا، أول ياباني يحترف في الدوري الإيطالي، عندما انتقل إلى جنوى عام 1994.