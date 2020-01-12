سيرينا.. 43 دقيقة للنهائي

المصدر: (أوكلاند - وكالات)

لقنت نجمة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز مواطنتها الشابة أماندا أنيسيموفا درساً بتغلبها عليها في 43 دقيقة فقط، وذلك في الدور نصف النهائي لدورة أوكلاند النيوزيلندية، أمس.

وتلتقي وليامز (38 عاماً) في النهائي اليوم، مواطنتها جيسيكا بيغولا التي حققت مفاجأة في نصف النهائي بالتغلب على المصنفة أولى عالمياً سابقاً الدنماركية كارولاين فوزنياكي.

ولم تحتج سيرينا المصنفة أولى في أوكلاند والمتوجة بـ23 لقباً في البطولات الكبرى، إلى أي جهد يذكر للتغلب على أنيسيموفا، مواطنتها البالغة من العمر 18 عاماً والمصنفة 25 عالمياً.

وفرضت وليامز، المصنفة أولى عالمياً سابقاً أيضاً، أسلوبها في أرض الملعب، وتحكمت بالكرات بشكل مطلق.