ميسي يدافع عن فالفيردي

المصدر: جدة - وكالات

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي دفاعه عن مدربه في برشلونة الإسباني إيرنيستو فالفيردي، رغم المستوى المتراجع للفريق الكتالوني وتعرض المدرب للعديد من الانتقادات، ووصف ميسي الانتقادات التي يتعرض لها فالفيردي لدى خسارة الفريق في أي مباراة بأنها «طبيعية».

وقال ميسي بعد مباراة فريقه أول من أمس أمام أتلتيكو مدريد والتي فجر فيها الأخير مفاجأة من العيار الثقيل وتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب على برشلونة 3 /‏‏ 2 في مباراة مثيرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة: «هذا أمر طبيعي عندما يتعرض الفريق لهزيمة أو عندما يقول الناس إن فريقهم لا يلعب بالطريقة التي يريدها الجمهور. علينا أن نكون أكثر تماسكاً واتحاداً من أي وقت سابق، وأن نكون أقوياء كفريق ونتحرك للأمام، لدينا الكثير لنطوره. حان الوقت الآن لنحسن مستوانا».