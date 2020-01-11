أرتيتا يستبعد «صفقات ضخمة» في أرسنال

المصدر: لندن - رويترز

استبعد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن يبرم النادي اللندني أي صفقات ضخمة لضم لاعبين خلال فترة انتقالات يناير الحالية، لكنه أعرب عن أمله في أن يمدد القائد بيير - إيمريك أوباميانغ عقده مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال أرتيتا قبل أن يحل فريقه ضيفاً على كريستال بالاس في الدوري اليوم: «لا أتوقع صفقات ضخمة. أتوقع أشياء كبيرة من لاعبي الفريق الحاليين»، مضيفاً: «إذا عثرنا على لاعبين يمكنهم مساعدة الفريق ليواصل مسيرته هذا الموسم بشكل أكثر توازناً في بعض المراكز فسندرس الخيارات».

وتحدثت تقارير إعلامية عن احتمال انتقال جيروم بواتنغ لاعب بايرن ميونيخ إلى أرسنال.