محرز الأفضل أداء في الدوري الإنجليزي

المصدر: مانشستر - وكالات

حقق الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، أعلى النقاط في تصنيف اللاعبين الأعلى أداءً، في النصف الأول من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، وفقاً لموقع «هو سكورد» المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

وتحصل محرز على 7.21 نقاط، متبوعاً بزميله في «السيتي»، البلجيكي كيفن دي بروين، الذي نال 7.08 نقاط، ثم جاء في المركز الثالث، جناح منتخب كوريا الجنوبية ونادي توتنهام، سون هيونغ مين (6.99 نقاط). وضمت القائمة أيضاً، نجم نادي ليفربول، السنغالي ساديو ماني، المتوج حديثاً بجائزة أفضل لاعب إفريقي، بحلوله رابعاً، بـ 6.90 نقاط، وجاء من بعده الإيفواري نيكولا بيبي، جناح نادي أرسنال (6.86 نقاط).