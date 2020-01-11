الأفريقي التونسي يعود لسوق الانتقالات

المصدر: تونس - صالح قادري

تلقت إدارة النادي الأفريقي التونسي أول من أمس إشعاراً من لجنة التأديب التابعة لـ«فيفا» برفع عقوبة المنع من التعاقدات التي وُقعت على الفريق سبتمبر من العام الماضي.

وبرفع عقوبة المنع من التعاقدات يعود الأفريقي لسوق الانتقالات ويبدأ في إجراءات تسجيل الثلاثي صابر خليفة وغازي عبد الرزاق والسنغالي فالي نداو الذين سيعززون الفريق بداية من مباراة الديربي أمام الترجي يوم 19 الجاري.

وحرمت عقوبة منع التعاقدات الأفريقي من التعاقد حتى مع لاعبين شبان وبرفعها سيكتب النادي عقوداً للاعبيه الشبان والصاعدين منعاً من رحيلهم إلى أندية أخرى.