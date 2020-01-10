الأردن تهزم كوريا الشمالية وتتصدر مجموعة الإمارات في كأس آسيا

المصدر: بوريرام- البيان الرياضي

استهل منتخب الأردن، مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على كوريا الشمالية 2-0 اليوم الجمعة، على ستاد مدينة بوريرام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.



وسجل هدفي الأردن، محمد بني عطية في الدقيقة 45 من ضربة جزاء، وعمر الزبدة في الدقيقة 74، في حين أحرز البديل، ريانغ هيون جو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، هدف كوريا الشمالية.



وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الجمعة أيضاً، تعادل فيتنام مع منتخبنا الوطني الأولمبي سلبياً، على ذات الملعب، لتتصدر الأردن ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من الإمارات وفيتنام، في حين بقي رصيد كوريا الشمالية خالياً من النقاط، وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي منتخبنا مع منتخب كوريا الشمالية، ويتقابل منتخبي الأردن وفيتنام.

وجاءت بداية المباراة قوية، بتسديدة للكوري الشمالي ري تشونغ غيو من خارج منطقة الجزاء، وأبعدها الحارس الأردني عبد الله الفاخوري، بصعوبة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 2، ورد المنتخب الأردني عبر تمريرة طويلة وصلت إلى يزن النعيمات الذي تقدم بالكرة وتخلص من مدافعين ليواجه المرمى قبل أن يسدد محاولة تصدى لها الحارس كانغ جو هيوك بالدقيقة 11.



وبعد ذلك هدأ إيقاع اللعب، وكانت أبرز الفرص للأردن عبر تسديدة محمد بني عطية التي ذهبت مباشرة في أحضان الحارس كانغ بالدقيقة 27، ورد الكوريون عبر ركلة ركنية ارتقى لها جونغ كوم سونغ، ولعب كرة رأسية بجوار القائم بالدقيقة 36، ولكن منتخب الأردن افتتح التسجيل في الدقيقة 45 عبر ضربة جزاء، احتسبت نتيجة تعرض النعيمات للعرقلة من قبل المدافع جونغ كوم سونغ، ونفذها بني عطية بنجاح على يسار الحارس الكوري.

وكاد النعيمات أن يضيف الهدف الثاني للأردن مطلع الشوط الثاني، بعدما خطف الكرة من جونغ كوم سونغ وانفرد بالمرمى، ولكن الحارس كانغ تألق في إنقاذ مرماه في الدقيقة 49، وبعد ذلك انطلق منتخب كوريا الشمالية نحو الهجوم بحثاً عن تعديل النتيجة، في حين ركز المنتخب الأردني على الإغلاق الدفاعي ومحاولة شن الهجمات المرتدة.



ولكن منتخب الأردن خطف الهدف الثاني بواسطة البديل عمر الزبدة الذي تابع برأسه الكرة المرتدة من العارضة إثر رأسية علي علوان في الدقيقة 74، وتدخل القائم لينقذ مرمى الأردن من هدف مؤكد عندما أرسل بارك كوانغ تشون، تمريرة عرضية وصلت على القائم البعيد إلى جانغ سونغ ايل، ليتابعها برأسه لكن الكرة ارتدت من القائم في الدقيقة 83.



وقلص المنتخب الكوري الشمالي الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني إثر ركلة ركنية تابعها باك كوانغ تشون برأسه قبل أن يحولها البديل ريانغ هيون جو برأسه داخل الشباك في الوقت بدل الضائع للمباراة.



والجدير بالذكر أنه يشارك في البطولة 16 منتخب تم تقسيمها على أربع مجموعات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.