سكورزا يشكر لاعبي منتخبنا الأولمبي على روحهم القتالية

المصدر: بوريرام- البيان الرياضي

شكر البولندي ماسيج سكورزا مدرب منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، اللاعبين على الأداء والمستوى الذي قدموه خلال مباراتهم ومنتخب فيتنام مساء اليوم، والتي انتهت بالتعادل السلبي، على ملعب استاد بوريرام الدولي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلند

وقال: "أشكر اللاعبين على اللعب بروح قتالية عالية طوال الـ 90 دقيقة أمام منتخب منظم وقوي، ونحن سيطرنا على معظم أوقات المباراة، وسنحت لنا عدة فرص، خاصة فرصة زايد العامري بالشوط الأول، والتي كانت سهلة جداً

وأضاف: "ستكون لنا جلسة مع اللاعبين لمتابعة وتحليل الأداء والوقوف على النقاط السلبية، من أجل تلافيها في المباراة المقبلة أمام منتخب كوريا الشمالية يوم الاثنين المقبل، والتي ستكون صعبة وقوية وحاسمة، ولكن ثقتي كبيرة بأن اللاعبين سيقدمون مستوى أفضل من الذي قدموه اليوم".