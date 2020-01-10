تألّق «النخبة» و«مرعب» في «صقور فزاع»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تواصلت منافسات فئة العامة ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح الرئيسية» لموسم 2019-2020، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث حالياً، في الموقع المخصص للبطولات في منطقة الروية بدبي، وضرب «النخبة» موعداً في صدارة الشوط الأول لفئة بيور جير فرخ للرموز، وأهدى مالكه بطي أحمد بن الشيخ مجرن الكندي أول الرموز، وتصدر الطير «مرعب» لمالكه سيف جمال سيف محمد الحريز، قمة الشوط الثاني في فئة بيور جير جرناس للرموز، وذهب لقب الشوط الثالث الرئيسي في فئة بيور جير فرخ، إلى حسين ناصر عبد الله لوتاه عبر الطير «بي 85»، وحلق «متعب» ومالكه سعيد هلال سالم بن طراف المنصوري بلقب الشوط الرابع الرئيسي بيور جير جرناس، وتفوق «خداع» في الشوط الخامس لفئة بيور جير فرخ نقدي، وأهدى مالكه سيف احمد خادم سيف الرميثي المركز الأول، وذهب لقب الشوط السادس والأخير في فئة بيور جير جرناس نقدي إلى احمد راشد محمد عبر الطير «شداد».