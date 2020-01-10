بولماغا تواصل صدارة «دولية شطرنج السيدات»

المصدر: الشارقة- عدنان الغربي

واصلت الرومانية أرينا بولماغا تصدرها لبطولة كأس الشارقة لشطرنج السيدات، التي ينظمها حالياً، نادي فتيات الشارقة للشطرنج، رغم تعثرها بالتعادل أمام الصربية جوفانا رابورت في الجولة السادسة، ورفعت بولماغا رصيدها إلى 5.5 نقاط، وسط ملاحقة قوية من 4 لاعبات في المركز الثاني بـ5 نقاط، تتقدمهن الإيطالية أولغا زيمينا والروسية دينارا دوراجيفا والأندونيسية خاريزما والبولندية مونيكا سوشكو، و فجرت لاعبتنا وافية درويش المصنفة 33 في البطولة مفاجأة الجولة السادسة بانتزاعها تعادلاً ثميناً من المصنفة الرابعة الكازاخستانية بيبي سارا أصوباييفا لتحافظ بذلك على المركز الثالث بـ4.5 نقاط إلى جانب 9 لاعبات هن بيبي سارا والصينية اكزوي لي والهندية كاترينا ميشيل والصربية جوفانا رابورت والاذربيجانية خيالة عبد الله والألمانية جوزيفاين والفيتنامية نغيون تي ماي هونغ والأوزبكية ايرينا جيفورجيان والأرمينية سونا استريان.

من جهة أخرى تنطلق اليوم بطولة الشطرنج العشوائي على هامش البطولة الرئيسية ومن المنتظر أن يشارك في البطولة 60 لاعباً، من بينهم عدد من المصنفين الدوليين ولاعبي منتخبنا الوطني بعدما فتحت اللجنة المنظمة المشاركة للجنسين، على أن تنتهي في نفس اليوم، وأكد الحكم الدولي عبدالله مراد رئيس لجنة حكام البطولة أن الشطرنج العشوائي هو نفس الشطرنج السريع وتقام لأول مرة في الشرق الأوسط، ولكن مع تغيير وضع القطع وهناك لجنة فنية لتغيير وضع القطع الشطرنجية في كل جولة، وستقام البطولة من 7 جولات.