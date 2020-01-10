سانيه خارج اهتمامات بايرن ميونيخ

المصدر: برلين- أ ف ب

أعلن البوسني حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أمس، أن الأخير لن يتقدم بعرض لضم اللاعب لوروا سانيه من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفي حديث مع الصحافة خلال المعسكر الشتوي للنادي البافاري، أفاد صالحميدزيتش أن سانيه «لم يكن موضع نقاش خلال الشتاء».

وكان بايرن بطل ألمانيا في المواسم السبعة الماضية قريباً من التوقيع مع ابن الـ23 عاماً الصيف الماضي، إلا أن إصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، تعرض لها خلال فوز فريقه على ليفربول في كأس الدرع الخيرية في أغسطس، حالت دون ذلك.