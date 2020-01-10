«الجودو» جاهز لعربية الكويت من تونس

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

دخل منتخبنا الوطني للجودو، للفئات العمرية للأشبال والناشئين والشباب المرحلة الختامية من إعداده خلال معسكره، الذي يقيمه حالياً في مدينة القيروان التونسية، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للجودو، التي تقام في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 29 يناير الحالي وحتى الثاني من فبراير المقبل، ويستمر معسكر منتخبنا حتى الرابع عشر من يناير الحالي، بمشاركة المنتخب التونسي للفئات العمرية، وقد ارتفع عدد اللاعبين إلى 10 بعد انضمام لاعب نادي اتحاد كلباء الدولي زايد فيصل النقبي، إلا أن منتخب الأمل لأشبال الجودو قد يفتقد لجهود اللاعب حمد الهاشمي لوزن تحت 50 كغم الفائز بذهبية بطولة الخليج، الذي أصيب في كاحل قدمه في بداية المعسكر الحالي، حيث تبذل الجهود لعلاجه بناء على توجيهات محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بضرورة توفير كل متطلبات العلاج له.