لو حباب مدرباً لشباب السودان

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم التعاقد مع المدرب الفرنسي الجزائري الأصل منير لو حباب، لتولي المهمة الفنية لمنتخبي الناشئين والشباب في المرحلة المقبلة.

وأكمل الاتحاد السوداني اتفاقه مع المدرب، وأرسل تذاكر السفر لمنير الموجود في العاصمة الفرنسية، وعمل منير في أكاديمية أسباير الفرنسية، ونادي تولوز. ومن المتوقع وصول المدرب الفرنسي إلى السودان خلال الساعات المقبلة لإكمال الاتفاق رسمياً.

وفي سياق متصل قال الدكتور حسن أبو جبل، الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني، إن ملف اختيار المدرب الأجنبي للمنتخب الوطني الأول به خطوات متقدمة.