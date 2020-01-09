شاهد.. بطولة العالم لرمي التنوب

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت سلطات بلدية Weidenthal في ألمانيا كل من لم يجد طريقة للتخلص من شجرة عيد الميلاد الخاصة به بعد انتهاء موسم الأعياد، إلى المشاركة في بطولة العالم لرمي التنوب، وفق (euronews en français).

وقد لاقت المبادرة استحسان الكثرين الذين قدموا لبلدة ويندانتال للمشاركة في هذه البطولة الفريدة من نوعها.

يذكر أن التنوب أو الراتنج هو جنس شجري يتبع الفصيلة الصنوبرية و يضم 35 نوعاً، وهو شجر عروي دائم الخضرة كثير الأنواع منتشر في جميع أنحاء العالم.