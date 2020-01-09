مانيه عريس أفريقيا

المصدر: (الغردقة - أ ف ب)

كانت الثالثة ثابتة للمهاجم السنغالي لنادي ليفربول الإنجليزي ساديو مانيه الذي توج بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019 أول من أمس خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر الأحمر.

وقال مانيه بعد تتويجه: «كرة القدم هي وظيفتي وأنا أحبها وسعيد وفخور بهذا اليوم الكبير».

وحصد السنغالي 477 صوتاً ليفوز بالجائزة، فيما جاء صلاح في المركز الثاني بـ325 صوتاً ومحرز ثالثاً بـ267 صوتاً. ووزعت الجوائز بحضور السويسري جاني إنفانتينو رئيس «فيفا» والملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي.