صلاح يواصل الجدل على «إنستغرام»

أثار النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الجدل بتعليق ساخر على «انستغرام»، بعد فوز اتحاد كرة القدم في بلاده، بجائزة أفضل اتحاد لعام 2019.

في حفل الاتحاد الأفريقي «كاف»، الذي استضافته مدينة الغردقة المصرية.

وأعلن خلاله تتويج السنغالي ساديو ماني أفضل لاعب في القارة، وحل صلاح ثانياً والجزائري رياض محرز ثالثاً.

ونشر صلاح صورة لابنته مكة وعلق عليها: «وجائزة أفضل اتحاد تذهب إلى...»، دون الإشارة لأي شيء آخر، ما يشير إلى عدم رضاء «مو» عن أداء اتحاد الكرة السابق، والأزمات التي تعرض لها منتخب مصر في عهده. (القاهرة - عماد الحسيني)