عقوبات صارمة على الأندية السودانية

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني لكرة القدم، قرارات صارمة بحق بعض الأندية.

حيث قررت اللجنة إيقاف المدير الفني لفريق الرابطة كوستي، لمدة 4 مباريات، لما بدر منه خلال مباراة فريقه أمام المريخ الفاشر بالدوري الممتاز.

ونفس العقوبة على عضوي الجهاز الفني للرابطة، هاشم عبد الرحمن وعوض علي عكاشة.وكانت العقوبة الأكبر من نصيب مدرب حراس الشرطة، وحارس مرمى الهلال الدولي السابق، أبو بكر شريف، الذي تقرر إيقافه لمدة 6 أشهر، لما ورد عنه في تقرير حكم مباراة الشرطة والرابطة. كما قررت اللجنة إيقاف إداري الهلال الفاشر الصادق سالم، لمباراتين، لما ورد ضده في تقرير حكم مباراة الهلال الفاشر وحي العرب بورتسودان.

وأوقفت لجنة الانضباط، نشاط عضوي الجهاز الفني للهلال كادقلي، حماد آدم وصلاح حسن، بسبب سلوكهما المشين خلال لقاء أهلي الخرطوم.