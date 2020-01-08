حافلات ناعمة وبدون غازات ملوّثة في أولمبياد طوكيو

المصدر: البيان الإلكتروني

سيتم تشغيل أكثر من 100 حافلة تسير بخلايا الوقود هذا العام في طوكيو، وتهدف الخطة إلى تشغيلها في منطقة مطار هانيدا خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها طوكيو هذا الصيف.

فبفضل أولمبياد طوكيو 2020 سوف تصبح حافلات المستقبل في القريب العاجل جزءاً من الحياة اليومية في اليابان.

هذه الحافلات الصديقة للبيئة تسير بخلايا الوقود التي تولد الكهرباء عبر رد الفعل الكيميائي بين الهيدروجين في الخزان وأكسجين الهواء، وهي حافلات لا يصدر عنها ثاني أكسيد الكربون ولا غازات تلوث الهواء، كما أنها تتميز بتزايد ناعم للسرعة والحركة بهدوء كبير مما يحقق راحة كاملة للركاب.